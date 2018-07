Super Bock Super Rock, dia 1: Muita música para poucos ouvidos

O passar de uma nova semana de Julho equivale sempre a uma nova rodada de festivais de Verão, de diferentes tamanhos e variadas inclinações musicais. Esta quinta-feira, enquanto, em Sines, se dava o mote para mais um Festival de Músicas do Mundo, ou em Gaia se abriam os ouvidos para a pop internacional do Marés Vivas, arrancava em Lisboa mais uma edição do Super Bock Super Rock do Parque das Nações.Como o temos conhecido desde a mudança para o local, a primar pela redução: menos espaço, menos concertos, menos sobreposições e, consequentemente, maior facilidade do que a que temos vindo a esperar de um festival de Verão - um festival com música jovem, mas para gente crescida. Fica, ainda assim, o pesar de tudo isto se ter repercutido negativamente no público presente, que ficou aquém das expectativas, pelo menos para este primeiro dia.Não só pela sensação de que este modelo de festival - confortável, cosmopolita, a que se vai menos pela êxtase do ambiente ou pela fotografia e mais pela música em si - teria muito por onde explorar, mas principalmente porque a conclusão necessária deste primeiro dia de SBSR é a de que houve pouca gente para a qualidade dos concertos a que ali se assistiram. Com destaque, obviamente, para os maiores nomes, mas sem descurar as letras pequenas.Desde os Parkinsons, símbolos maiores do punk português que, tocando a uma hora inadequada para o estilo, ainda assim provaram que das cinco da tarde ainda se pode tirar um bom moche, até Vaccines, cuja fórmula pop-rock ao vivo em canções como Wreckin' Bar ou If You Wanna foi demasiado eficaz para o punhado de pessoas que ficou para vê-la. Pelo meio, ainda houve oportunidade de apanhar o soul fulminante de Lee Fields & the Expressions ou o psych-pop dos britânicos Temples, mas nenhum acto capaz de quebrar a tendência que até então se verificava.Melhor figura fizeram os cabeças-de-cartaz que, mesmo não conseguindo encher a Altice Arena da forma que Red Hot Chili Peppers ou Kendrick Lamar o fizeram em anos passados, reuniram condições para que se pudesse chamar o encontro de uma verdadeira festa. The xx, ao retribuirem o amor que sempre lhes foi dado em território nacional, numa apresentação dinâmica, sentida e repleta de crowd-pleasers: às encerradoras Intro e Angels juntaram-se On Hold, Infinity e mesmo Loud Places, tema de Jamie xx adaptado ao contexto de banda.E Justice (outro nome familiar ao público português), ao agarrar-se com unhas e dentes ao limitado tempo que tinham para tocar, dando, como sempre, um dos mais empolgantes DJ sets deste universo da música pop, feito de saltos e quedas estonteantes, decorado de elaborados jogos de luzes e impelido por um público que soube, como lhe cabia, festejar até ao fim ao som de temas como Genesis, D.A.N.C.E ou We Are Your Friends. O primeiro dia de SBSR 2018 pode não ficar para a história como o mais bem-sucedido, mas que não sobrem dúvidas de que se fez valer a quem lá esteve - e isso, afinal de contas, é capaz de ser o que mais importa.