A Duracel apresenta Power bank 6700 mAh, será que dura mesmo?

A Duracell, que alimenta um coelho a pilhas, criou um carregador de telemóvel que garante autonomia de 48 horas

Antes de mais, este não é o novo power bank (bateria externa) da Duracell - este é "o" power bank do coelho alimentado a pilhas que "duram e duram e duram." O facto não deixa de ser estranho: os power banks são pilhas recarregáveis com entradas USB e a Duracell é provavelmente o fabricante mais conhecido no mundo.



Se antes não havia outro, agora há três. O modelo experimentado, o 6700 mAh, chega ao mercado na companhia das versões 3350 mAh e 10050 mAh. Pintado de preto e bronze, o 6700 lembra as pilhas gordas que se punham nos carros telecomandado nos anos 80.



Com uma entrada micro USB (para receber energia) e uma normal (para saída), o 6700 tem a capacidade de ser alimentado (via micro USB) e em simultâneo conseguir carregar (via USB), por exemplo, um iPhone 7. Segundo a marca, é possível carregar um iPhone 7 três vezes de seguida. Como quem não tem cão caça com um iPhone 5 e um Huawei Pro 20, os resultados divergiram.



Uma vez carreguei por completo o iPhone, enquanto o utilizava, em pouco mais de uma hora, e ainda deu para levar a bateria do Huawei dos 20 aos 70 e tal por cento. De outra vez consegui carregar o iPhone duas vezes, permitindo-me estar mais de 48 horas sem o ligar à corrente. O "coelho", contudo, já não teve pernas para a terceira. A marca bem avisa: os resultados variam "em função do dispositivo e das condições".



Power bank 6700 mAh da Duracell

Lojas Continente

€22,49