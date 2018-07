Super Bock Super Rock, dia 2: o verso é rei, a batida coroa

A primeira coisa em que se repara é o quão mais cheio está o recinto em comparação com o dia anterior. Algumas voltas pelos corredores do Parque das Nações chegavam para que os detalhes se fossem revelando, e as cores vibrantes e ânimos eufóricos deixavam pouca margem para dúvidas - era no dia do hip-hop, afinal, que nos encontrávamos, e sem descurar os restantes géneros a encontrar aqui e ali, foi o hip-hop que, nas suas múltiplas variantes, ditou as ordens do dia nos momentos decisivos.Não que outros não tenham feito boa figura num dia tão monopolizado por um só género musical. Houve mérito, afinal, no singelo pop de Luís Severo ou na electrónica abrasiva dos Ermo, ambos no Palco LG, dedicado à música portuguesa, que só não retiraram mais do seu tempo de antena porque as atenções de todos pareciam estar viradas para outros lados.Mas se a predominância de tantos rappers neste cartaz poderia indicar alguma falta de variedade em matéria de sons, o facto é que o leque de influências dentro do hip-hop aqui apresentado dificilmente poderia ter sido maior.Tome-se as aberturas dos principais palcos, deixadas a cabo de dois representantes da nova vanguarda do estilo em Portugal. No EDP, a Think Music foi bem representada por um ProfJam que, apesar das dificuldades técnicas, deu uma estrondosa performance à boleia do colega Mike El Nite e de singles como Xamã, Yabba ou Mortalhas. O mesmo vale para o Palco Super Bock, que em Slow J encontrou um projecto de futuro ícone: cantou Comida, Às Vezes ou Boa Vida como quem já lá estivesse, e a julgar pelo delírio da plateia não faltará muito para que chegue onde pretende.De volta ao EDP, encontramos uns Oddissee & Good Company em sintonia com o jazz-rap dos anos 90 e com o que andavam a fazer, por exemplo, De La Soul ou Kendrick Lamar da última vez que passaram por este festival. Convencendo mais pela ginga do que pela patada, o alinhamento com banda ajudava a conferir profundidade e dinamismo a este som que se quer vivo, e a diferenciá-lo, por exemplo, do estilo mais descomplexado e directo de uma Princess Nokia que pisaria, pouco mais tarde, esse mesmo palco.Mas não houve festa, pelo menos até aquele momento, como a festa do californiano Anderson .Paak, portador de uma das mais solarengas mesclas de R&B, soul e funk da música actual. Acompanhado no Palco Super Bock pelos Free Nationals, dançou, saltou, e parecia não descansar até que toda a Altice Arena respondesse na mesma moeda: Bubblin’, Come Down ou Suede seguiam-se entre moches e saltos por todos os cantos, que só não foram mais numerosos à conta do compasso de espera que, entretanto, já se ia fazendo para o acto principal da noite.E Travis Scott, como era de esperar, não desapontou. Se há futuro para este hip-hop, fortemente suportado no trap e embebido de autotune até ao tutano, então ele está em artistas como Travis, que o pratica com uma ferocidade que ajuda a explicar o porquê do rap estar a suplantar o rock enquanto concerto de arena. Um concerto frenético do início ao fim, feito de pancada atrás de pancada recebida pelo público de braços abertos e levantados em êxtase. E como se as explosões, os saltos e o fogo de artifício não tivessem sido suficientes, ainda houve direito a uma Goosebumps no final para levar o pavilhão abaixo. Amanhã há mais se, depois desta, os pés ainda o permitirem.