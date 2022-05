As mais lidas GPS

O festival gratuito de música ao ar livre regressa a partir de domingo, 15 de maio, com uma programação que se estende ao longo de todo o verão.

O Somersby Out Jazz, que conhecíamos por preencher as tardes de verão dos lisboetas com música gratuita em espaços verdes como o Jardim da Torre de Belém, o Campo Grande ou o Jardim da Estrela, assume este ano uma nova casa - o concelho de Oeiras.