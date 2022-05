As mais lidas GPS

Musical vai estrear em janeiro e junta um ator, música ao vivo e a Marcha do Castelo.

Amália, Dona de Si – o Musical sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 29 de janeiro de 2023. O espetáculo conta com a participação especial da Marcha do Castelo num dos momentos musicais e os bilhetes – de €7,50 a €22,50 – já estão à venda.