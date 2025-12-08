Sábado – Pense por si

Silence 4: de adeus em adeus, o mito sobrevive

Um disco de raridades, um pop-up em Lisboa e os últimos concertos (na MEO Arena, em Lisboa) mesmo à porta. Falámos com o quarteto sobre o fim da digressão de regresso.

Pedro Henrique Miranda 08 de dezembro de 2025 às 10:00
Da esquerda para a direita, Rui Costa, David Fonseca, Sofia Lisboa e Tozé Pedrosa, os membros dos Silence 4
Da esquerda para a direita, Rui Costa, David Fonseca, Sofia Lisboa e Tozé Pedrosa, os membros dos Silence 4

Enquanto falamos com os Silence 4, é evidente a cumplicidade entre David Fonseca (voz e guitarra), Sofia Lisboa (voz), Tozé Pedrosa (bateria) e Rui Costa (baixo) – mais do que antigos companheiros de banda, velhos amigos. Connosco, mas sobretudo uns com os outros, riem-se, gozam-se e partilham histórias enternecedoras de um tempo que não parece assim tão distante, como as dos casais que se conheceram nos concertos de Silence 4 ou a pessoa que lhes disse que a música do grupo ajudou a vencer uma doença grave.

