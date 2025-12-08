Sábado – Pense por si

É o fim do "anonimato" dos patudos: UE aprova novas regras para bem-estar e rastreabilidade de cães e gatos

Criadores, lojas, abrigos e até tutores particulares vão sentir o impacto das novas regras europeias para cães e gatos.

08 de dezembro de 2025 às 10:46
A União Europeia deu um passo histórico na forma como cães e gatos são tratados e registados. Um acordo provisório entre o Conselho e o Parlamento Europeu estabelece, pela primeira vez, regras comuns para o bem-estar e a rastreabilidade destes animais em toda a UE. E essas medidas que vão afetar criadores, lojas, abrigos e também tutores particulares, sobretudo ao nível do microchip e do registo.

