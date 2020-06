colaboração de palco entre Prince e Miles Davis. Há ainda espaço para inéditos, como "Witness 4 The Prosecution (Version 1)".

O disco vai voltar às lojas em vários formatos, incluindo uma coleçaõ de oito CD, 13 vinis ou em formato digital, disponível nas plataformas de streaming.A versão deluxe deste disco vai contar com 92 faixas, 45 das quais inéditas e ainda um concerto da digressão que acompanhou o lançamento do disco num estádio da Holanda, a 20 de junho de 1987.A versão super deluxe será acompanhada de um livro de capa dura e 120 páginas, com as letras escritas por Prince para canções daquele disco.A edição regular vai contar com o álbum remastered, dividido em dois CD e dois vinis. Já a edição deluxe terá três CD e quatro vinis. Por fim, a edição super deluxe contará com os 8 CD, 13 vinis e ainda um DVD.