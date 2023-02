PlayStation VR2, o novo acessório de realidade virtual

A realidade virtual vai irromper pela PlayStation 5 com o novo acessório da consola, o PlayStation VR2. Prepare-se para jogar com o corpo todo, sobretudo com os olhos.

Nos anos 90, a Sega estava disposta a ir em direção ao futuro com uma velocidade estonteante. Fazia parte do seu marketing e atitude. Assim projetou-se o Sega VR, uma ideia de óculos de realidade virtual que nunca chegou às prateleiras. A Nintendo ainda tentou em 1995 com o seu Virtual Boy. O futuro, contudo, estava bem distante. Em 2012 surgiu um renovado interesse, John Carmack (um dos criadores de Doom) entrou no jogo e começou a desenvolver o Oculus. Desde então muita coisa surgiu, até óculos associados a telemóveis e, claro, as consolas não ficaram atrás.