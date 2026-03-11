Sara Correia, Vizinhos, Quim Barreiros e Veigh atuam n'O Sol da Caparica em agosto

A edição deste ano acontece entre 13 e 16, no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Os portugueses Sara Correia, Vizinhos e Quim Barreiros e o brasileiro Viegh são as primeiras confirmações do cartaz do 11.º festival O Sol da Caparica, que acontece em agosto na Costa da Caparica, em Almada.

De acordo com a organização de O Sol da Caparica, num comunicado esta quarta-feira divulgado, os cinco primeiros nomes do cartaz "refletem a diversidade artística e o espírito do festival, onde diferentes públicos se encontram num ambiente de proximidade, verão e partilha".

A edição deste ano acontece entre 13 e 16 de agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica.

A fadista Sara Correia atua no primeiro dia, 13 de agosto. O 'rapper' Veigh tem atuação marcada para dia 14 de agosto, os Vizinhos para dia 15, e Quim Barreiros para dia 16.

Os bilhetes para edição deste ano já estão à venda e custam, "numa primeira fase", 28 euros para bilhete diário, 48 euros para passes de dois dias, e 82 euros para passes de quatro dias.

Segundo a organização do festival, "ao longo das próximas semanas serão anunciados novos artistas e novidades de programação, que incluirão concertos distribuídos por vários palcos, zonas de restauração, áreas de lazer e iniciativas paralelas que reforçam a ligação à comunidade e ao território".

No ano passado, O Sol da Caparica apresentou, num recinto renovado e com novos palcos, um cartaz que incluiu bandas e artistas como Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny.

O festival O Sol da Caparica é organizado desde 2024, e até este ano, pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

Desde 2014, O Sol da Caparica reúne artistas dos países de língua portuguesa, promovendo a diversidade musical e cultural lusófona.

