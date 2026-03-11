Sábado – Pense por si

O vídeo que está a conquistar os internautas! João Baião mostra-se a alimentar duas cabrinhas bebés

A família animal do apresentador da SIC continua a crescer, desta vez com duas cabrinhas que nasceram prematuras.

11 de março de 2026 às 12:13
O apresentador João Baião voltou a encantar os seguidores nas redes sociais ao partilhar um momento ternurento com duas novas habitantes da sua quinta: duas cabrinhas que nasceram prematuras.

