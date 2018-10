Em Alfama, o fado fecha Setembro

Os aficionados do fado já não passam sem este fim-de-semana especial, o último de Setembro, a calcorrear o bairro lisboeta de Alfama para descobrir novas vozes e reencontrar-se com as vedetas - a cada ano diferentes. Ao todo, são mais de 40 concertos, em 12 palcos - um deles a estrear, no terraço do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, por onde vão passar espectáculos com encontros especiais: na sexta, 28, Marco Rodrigues convida Diogo Piçarra, José Gonçalez e os Sangre Ibérico; no sábado, 29, é a vez de Maria da Fé se rodear do elenco do seu Sr. Vinho: lá estarão Duarte, Mel e Sara Paixão.João Chora, Teresa Tapadas, Ângelo Freire, Artur Batalha, Marta Pereira da Costa, Pedro Jóia, Maria Amélia Proença, Tânia Oleiro, Filipa Cardoso, Paulo Bragança e João Pedro Pais são outros artistas a ter em atenção no festival, que recebe no seu maior palco (o Santa Casa, junto ao Tejo), os cabeças-de-cartaz: Dulce Pontes, Paulo de Carvalho e Maria Emília na sexta, Raquel Tavares, Alexandra, António Pinto Basto e Maura no sábado. Entrar custa €20 por dia e o passe é €30 (acrescendo €5 durante o evento).