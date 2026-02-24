Robert Carradine, ator de “A Vingança dos Nerds”, morre aos 71 anos

O ator vivia há vários anos com um transtorno bipolar e a família espera que o seu caso sirva para consciencializar as pessoas sobre a gravidade do problema.

O ator norte-americano Robert Carradine, conhecido pelos seus papéis em A Vingança dos Nerds e Lizzie McGuire, faleceu aos 71 anos.

A informação foi avançada pela família numa declaração conjunta: “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine”.

O ator vivia há vários anos com um transtorno bipolar e acabou por cometer suicídio. A família espera que o caso sirva para consciencializar as pessoas sobre a gravidade do problema. “Num momento que pode ser tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor. Estamos devastados com a perda desta alma tão especial e queremos reconhecer a luta corajosa de Bobby contra o transtorno bipolar, que durou quase duas décadas. Esperamos que a sua trajetória possa inspirar e incentivar o combate ao estigma associado às doenças mentais”, pode ler-se no comunicado.

O seu irmão mais velho, Keith Carradine, também ator, partilhou com o site 'Deadline' que a família queria que o mundo ficasse a conhecer a doença do irmão: “Queremos que as pessoas saibam, não há vergonha nenhuma. Quero celebrar a luta dele contra a doença e celebrar a sua alma linda. Ele era profundamente talentoso e sentiremos muita falta dele todos os dias. Encontraremos consolo em como ele era engraçado, sábio, compreensivo e tolerante. Era o meu irmãozinho”.

Em 2009 o meio-irmão mais velho dos Carradine, David, morreu aos 72 anos por asfixia num quatro de hotel na Tailândia e mais tarde Robert partilhou que a sua bipolaridade tinha sido desencadeada por este momento traumático.

Nascido em 1954 em Los Angeles, Robert era o filho mais novo do ator John Carradine. John tinha dois filhos do seu primeiro casamento, David e Bruce, e três do segundo, Keith, Christopher e Robert, e todos exceto Christopher seguiam a carreira de ator.

Robert Carradine estreou-se no cinema em Os Cowboys, em 1972, seguindo-se uma participação no filme vencedor do Óscar Amargo Regresso. Contracenou com irmãos em Caminhos Perigosos, 1973, e em The Long Rider, em 1980. Mas o seu maior sucesso chegou em 1984 com a comédia, A Vingança dos Nerds, no qual interpretou o protagonista Lewis Skolnick, o filme foi um sucesso tão grande que teve três sequências em 1987, 1992 e 1994.

Robert teve uma filha com Susan Snyder, a atriz Ever Carradine e mais tarde casou-se com Edith Mani, com quem teve mais dois filhos, Marika e Ian, antes de se divorciarem em 2015.