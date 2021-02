As mais lidas GPS

O inverno vai longo, mas os restaurantes reinventam-se. Em Lisboa e no Porto, criam-se novos serviços e experiências e a criatividade não fica amarrada: há novos pratos, melhores para comer em casa

Os restaurantes mudaram-se para casa dos clientes, e não baixam os braços. Criam novas formas de comer e até de cozinhar em casa e adaptam receitas às novas baixelas: caixas para take away.

Em Lisboa, o Café Mortara sabe que a melhor altura para comer carbonara é à saída do lume e em vez de entregar este e outros pratos de massa já prontos, entrega os ingredientes pesados e preparados a juntar. Com as massas secas feitas por Vítor Mortara, vem a ficha de instruções (€16-€18).