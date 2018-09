Rafael Portugal quer fazer-nos rir

Entre 27 e 29 de Setembro, o Teatro Capitólio, em Lisboa, recebe mais uma edição do Famous Fest, o festival de humor da cidade. No meio de nomes de peso, há um que se estreia e vem de longe. Falámos com ele

No quinto ano, uma professora de Rafael chumbou-o porque ela fazia "muita bagunça". "Ela me reprovou e disse isso na frente de toda a turma: 'Ele fez vocês rirem o ano todo e agora vocês podem rir da cara dele porque ele 'tá reprovado.' Ninguém riu. Tem piada porque agora eu estou aqui. Fazendo todo mundo rir!" Rafael Portugal estreia-se esta sexta-feira, 28, nos palcos portugueses, com um espectáculo integrado no Famous Fest 2018, em Lisboa. Ninguém pode garantir que lá estará esse "todo o mundo" - mas que vai rir com ele, vai.



Conhecido pelo público português pela participação em sketches da Porta dos Fundos, Rafael junta-se a Gregório Duvivier (um assíduo em festivais literários e de humor em Portugal) e Gustavo Miranda nesta turma da Porta dos Fundos que actuará no Famous Fest.

Rafael, que começou a representar com 15 anos, fez parte do canal de YouTube Parafernalha e foi finalista do Prémio Multishow de Humor antes de ser convidado para integrar a Porta dos Fundos. Pela primeira vez em Portugal, levará a palco o seu espectáculo Eu Comigo Mesmo. "É uma honra estrear-me em Portugal num festival totalmente dedicado ao humor e com humoristas com tanta qualidade", disse à SÁBADO por email.



A uma semana do festival, confessou que já tinha tentado saber junto dos amigos como tinha sido a experiência em Portugal. "O Fábio Porchat se apresentou também no The Famous Fest e disse que foi incrível. O Gregório Duvivier, que também vai fazer parte do cartaz deste festival, diz o mesmo; por isso estou indo mais tranquilo, mas tem um nervosinho no coração. O desconhecido assusta sempre."



Para saber que mais se vai passar no Famous Fest (Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso são destaque no cartaz), consulte o site: www.thefamousfest.pt.



Famous Fest 2018

Teatro Capitólio, Lisboa

27 a 29/9 • €60 (passe geral)