Maria Rueff volta a ser Zé Manel Taxista 20 anos depois

Com patinagem, música ao vivo e textos humorísticos de Maria João Cruz, Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins, Zé Manel Taxista - Uma Comédia com Brilhantina marca o regresso de Maria Rueff ao seu boneco benfiquista, 20 anos depois de o ter criado.O espectáculo estreia no dia 27, no Casino Lisboa, onde fica de 5.ª a domingo, com bilhetes de €18 a €22.