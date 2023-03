Quinta da Côrte: vinha nova, história antiga no Douro

Helena vai enfiando os pés de vinha na terra, com despacho, mas sempre atenta aos detalhes. “Ela não pode ficar com as raízes no ar, tem de pousar, senão tomba. É como nós”, diz a senhora de 59 anos que não perde uma oportunidade para mostrar os seus dotes de cantadeira: “Ai agora é que eu me maneio, eu me maneio, eu me rebolo/ nos braços do meu amor agora é que eu me consolo.”