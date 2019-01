Primavera Sound no Porto com Solange, Erykah Badu, Interpol e Low

O passe geral para o Primavera Sound do Porto custa 103 euros, enquanto o bilhete diário é 56 euros.

O festival Primavera Sound no Porto anunciou hoje o cartaz para a sua oitava edição no Parque da Cidade, que vai contar com nomes como os norte-americanos Solange, Erykah Badu, Interpol e Low, num total de 70 artistas.



O NOS Primavera Sound, que vai decorrer entre 06 e 08 de junho, no Porto, recebe ainda artistas como J Balvin, Rosalía, Stereolab, Courtney Barnett, James Blake, Jarvis Cocker ou Guided By Voices.



Por seu lado, o contingente português no festival vai ser protagonizado por Dino D'Santiago, Allen Halloween, Lena d'Água e Primeira Dama com a Banda Xita, Surma, ProfJam, Mai Kino, Jackie e Violet.



Entre os principais destaques encontra-se a cantora e compositora Solange Knowles, numa altura que se espera o quarto álbum da artista que vai ser uma das cabeças de cartaz do festival Coachella deste ano, nos Estados Unidos.



Por entre artistas com décadas de carreira como Low, que lançaram o aclamado "Double Negative" no ano passado, Erykah Badu, Liz Phair ou Neneh Cherry, vão estar figuras que ganharam relevo recentemente no panorama musical como Snail Mail, Tommy Cash, Big Thief, entre muitos outros.



Do Brasil surge "a lenda da música popular brasileira" Jorge Ben Jor e O Terno, enquanto de Espanha marcam presença Rosalía, Christina Rosenvinge e os bascos Lisabö.



O passe geral para o Primavera Sound do Porto custa 103 euros, enquanto o bilhete diário é 56 euros.