Preoccupations de volta a Portugal

Mais duas datas do calendário de 2019 ocupadas e estas para anunciar o regresso dos Preoccupations (ex-Viet Cong) a território português.A banda de Matt Flegel traz na bagagem para apresentar em solo nacional o novo disco, New Material, tocando a 25 de janeiro no RCA Club, em Lisboa e, no dia seguinte, a 26 de janeiro no Hard Club, no Porto.Os bilhetes para ambos os concertos dos Preoccupations custam 15€ e podem ser comprados nos locais habituais.