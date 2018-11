Porto Santo, um spa a céu aberto

Na mais pequena ilha habitada do arquipélago da Madeira a natureza surpreende com os seus fenómenos raros: areias curativas e únicas no mundo e lava que só se encontra no Havai e em Marte. Neste destino de praia, a chuva é um acontecimento extraordinário

Há fenómenos meteorológicos simples, que nos deixam de boca aberta. No Porto Santo não precisamos de evocar auroras boreais ou estrelas cadentes - basta falar em chuva. A última chuvada é um marco na vida da ilha e serve de ponto de referência em conversas entre porto-santenses. Há registos de períodos de 12 anos sem chuva e, por isso, quando cai água do céu é bem recebida - sem guarda-chuvas, que uma dádiva tão rara não se repele com um desprezo desses.



A água que se bebe no Porto Santo vem do mar. Há cerca de 40 anos chegou à ilha uma tecnologia israelita para dessalinizar água (existe em mais um par de sítios no mundo), mas a escassez vivida até então deixou no modo de vida a necessidade da poupança, conta Sofia Santos enquanto conduz o jipe da Lazermar, a agência de turismo da mais pequena ilha habitada do arquipélago da Madeira. São cinco mil habitantes - uma calmaria durante todo o ano, com um barco diário de ida e volta para a ilha da Madeira (o Lobo Marinho, que em Janeiro pára para manutenção), e voos para a ilha vizinha, Lisboa, Porto e outras cidades europeias. Quando chega Julho, de repente, juntam-se 20 mil pessoas na ilha, que se habituou a ser a casa de férias de muitos madeirenses, mas que vive também do turismo de saúde: é um spa a céu aberto.



Areias milagrosas

"Por causa do iodo, os nossos dentes e ossos são mais rijos que os vossos", continua Sofia. Os minerais que enrijam os que crescem na ilha estão na terra e nas areias finas que dão fama à praia e à psamoterapia (tratamentos com areias): há magnésio, cálcio, fósforo, enxofre e estrôncio, e tudo isso passa para o que aqui se cultiva. "O sabor dos legumes é diferente, alguns são mais crocantes", descreve Sofia, a guia turística que nasceu e cresceu na ilha. Não tem vontade de sair, como não teve a sua família, que ficou na ilha para a empurrar para frente: o bisavô trouxe o primeiro carro para o Porto Santo e abriu aqui uma escola de condução e serviço de táxis; mais tarde os pais fundaram a empresa onde hoje faz visitas guiadas entre a Vila Baleira, a única cidade desta terra, e os picos com vista para os ilhéus em volta - o de Cima, o de Ferro, o das Cenouras e o da Fonte de Areia.



Na costa norte, com vista para este último ilhéu, está a origem da areia medicinal e quase mágica. "Na escola põem um copo com areia normal e outro com a nossa areia. Quando deitam limão na nossa, começa a efervescer", conta a guia. Tudo ciência: é areia carbonatada (porque interage com os corpos), biogénica (de origem marinha), única no mundo. Uma linha de corais anterior à era glacial ficou exposta depois do degelo. Com a erosão e os ventos, os seus fósseis fizeram-se areia, que foi arrastada do Norte para a costa sul, onde hoje há nove quilómetros contínuos de praia e o Porto Santo Hotel, com um centro de tratamentos com benefícios para a pele e para a osteoporose, artrite reumatóide e fibromialgia.



Aí, deitamo-nos numa espécie de berço e cobrem-nos com areia, que sai aquecida de uma mangueira. Ao fim de meia hora imóveis, e com uma ligeira sensação de claustrofobia, o corpo está transpirado e parece que levitou, e os poros abriram - portanto, já todos os benefícios desta areia actuaram, o que havia a fazer, está feito. Depois é só preciso passar mais duas horas sem tomar banho, com um resto de areia colada ao corpo - e ninguém na área acha isto estranho: para quem está em tratamentos, é assim duas vezes ao dia, durante uma semana, no mínimo. "Já vi pessoas a entrarem de cadeira de rodas e saírem a caminhar", conta alguém que passeia enquanto estamos deitados, enterrados, só de cabeça de fora.



"É um milagre que esta areia tenha chegado à praia", diz Sofia, que revela tudo o que sabe sobre a origem geológica e a fauna e a flora da ilha num discurso mais apaixonado do que decorado. Estamos na Fonte de Areia, onde a erosão começou naturalmente e, mais tarde, com a extracção destinada à construção civil. Quando os estudos da Universidade de Oslo sobre esta terra começaram a sair, a extracção parou e restou uma espécie de anfiteatro natural, branco, com uns quantos recantos e corredores, com vista para um ilhéu e fósseis pelo chão, como se não fossem mais que gravilha.



Do deserto ao Oásis

Por esta vereda apanham-se uma ou duas águias e vai ter-se à praia das Salemas, uma pequena enseada que é preciso descer a pique (a partir de certo ponto, só a pé), de areia menos apetecível, mas com uma piscina natural e pouca gente. Continuando o caminho para oriente, há muitos miradouros onde parar, ora para olhar os ilhéus - é rara a panorâmica onde o horizonte não tem um destes monstros de pedra -, ora para apanhar um tomate-cereja, que por aqui cresce espontaneamente, ou para ver os vales recentemente reflorestados com pinheiros-de-alepo e dragoeiros, o símbolo do Porto Santo.



Chega-se rapidamente ao pico do Facho, o mais alto da ilha, com 516 metros, e do outro lado está a Casa da Serra, uma reconstrução da casa tradicional do Porto Santo, com um forno para o bolo do caco e um buraco forrado a pedra para manter produtos frescos e que serviu para esconder mulheres e crianças nas invasões piratas do século XVII.



Parece ser uma casa isolada, sem vistas para a civilização, mas daqui ao porto onde, ao final da tarde, se apanha o Lobo Marinho para a ilha da Madeira são apenas cinco minutos de carro, numa descida que nem precisa de ser acelerada. Entre o ponto mais alto e a praia está o passado da ilha - desde a colonização, quando os descobridores da ilha atracaram no Porto dos Frades e encontraram dois religiosos perdidos - e o turismo a tentar novas hipóteses.



Na praia, com bom tempo pratica-se stand-up paddle e, com ondas - mais ou menos calmas, boas para aprender -, faz-se windsurf. A On Water Academy tem instrutores para umas aulas ocasionais durante os dias de férias ou para ensinar alunos mais dedicados - isto a partir de uma casa de tábuas onde ainda se servem bebidas, descontraída, ao estilo dos paraísos tropicais.



A uns minutos de carro em direcção a uma zona mais alta, e passando por umas quantas vinhas, Carlos Afonso viu a oportunidade no terreno árido desta vertente da ilha. Em 1992 começou a irrigar um terreno fechado para lá plantar um oásis, a que deu o nome Quinta das Palmeiras. À volta dos lagos cheios de peixes continua a crescer a sombra das árvores e um pequeno jardim botânico, aves coloridas que aprenderam truques com os visitantes e gatos que andam à solta. "Esta ilha é medicinal", diz o jardineiro-mor da quinta, no meio da fauna e da flora estrangeira que o próprio para ali trouxe, sublinhando: "O primeiro médico da ilha dizia que não sabíamos a farmácia que cá tínhamos - e ainda não sabemos. É a água, as plantas medicinais, as areias, o ar..."



No meio das estradas empoeiradas e quentes, do lado noroeste da ilha, custa até a crer na cura, num lugar tão árido, que às vezes parece deserto. Mas chegados ao pico de Ana Ferreira, há um magnetismo encantatório na aparição de um monumento completamente novo do que há na ilha, no arquipélago e no mundo - talvez por isso tenha a sua própria capela.



"Este tipo de mugearito só existe no Havai e em Marte", explica Sofia Santos. Só metade da parede da caldeira deste vulcão se mantém erguida. Quando entramos, essa estrutura está de pé como um altar. A lava, enquanto saía, partiu-se com o choque térmico e formou umas colunas hexagonais que se vão torcendo e curvando em direcção ao céu.



Maravilhas naturais na ilha maior

De volta à ilha da Madeira - a forma mais económica e preferida de os continentais chegarem ao Porto Santo implica uma ou duas noites nela -, há uns quantos sítios em que a natureza nos volta a deixar de boca aberta. No Ribeiro Frio começam alguns dos trails da Go Trail Madeira: a floresta Laurissilva está aqui como a imaginamos, densa e húmida, percorrida por uma ou outra levada; no pico do Arieiro, entre Câmara de Lobos, Santana e Funchal, a 1.800 metros de altitude, só se vêem nuvens ao nível dos nossos pés. Aqui e ali há um fumo a sair de um ou outro vale e até temos a tentação de pensar que se está ali a fazer um daqueles cozidos debaixo do chão que não têm nada a ver com este arquipélago. Ao fundo, o Paul da Serra é um longo planalto de nuvens.



Bem mais próximo do Funchal, só se chega à Fajã dos Padres num elevador panorâmico - uma espécie de teleférico -, que desce a encosta. A acessibilidade é escassa, por isso revela-se um paraíso isolado, com umas quantas casas recuperadas para alojamento, quinta biológica e um restaurante onde o chef Amândio Gonçalves cozinha lapas, peixe-espada e o seu gelado de banana.



Catarina Vilhena Correia, proprietária destes empreendimentos, dá-nos a provar o seu vinho. Durante mais de um século, os madeirenses acharam que a malvasia, a casta da região, estava extinta, "mas em 1952, nesta encosta, encontrou-se um pezinho", conta. Na adega, tira-o com um tubo comprido de dentro de uma pipa e lá vem um líquido dourado, que despeja num copo. Com isto, sentimos o magnetismo das coisas raras também aqui. Confirma-se. A adega já foi uma capela.