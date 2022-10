Pop dos ABBA em antologia com a SÁBADO

Quando, em 1972, gravaram People Need Love, a primeira faixa a ficar pronta do álbum de estreia, Ring Ring, que saiu no ano seguinte, os ABBA ainda eram apenas quatro amigos, cada qual com o seu projeto. Só mesmo quando saiu o single que deu o título a esse disco – e que chegou ao terceiro lugar no Festival Eurovisão da Canção de 1973 – é que Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad se tornaram os ABBA.