Francisco José Viegas: 'A melancolia é um pilar essencial da civilização'

Em Melancholia, o mais recente romance de Viegas, o detetive Jaime Ramos volta para se confrontar com a idade, o pessimismo, a iniquidade e um corpo no Palácio de Cristal. Pretexto de entrevista.

Há mais de 30 anos que Francisco José Viegas nos conta as histórias de um detetive que envelheceu com ele. Em A Luz de Pequim, o anterior relato do seu percurso, o detetive foi afastado da investigação “por um diretor modernaço, que parece um apresentador de televisão e que, lá no fundo, odeia a polícia”, sendo relegado a dar aulas aos novos inspetores.