Terceira temporada de 'Conversas Com Um Assassino' será sobre o canibal de Milwaukee

Conversas Com Um Assassino: As Gravações de Ted Bundy, apontou o holofote a um dos mais infames assassinos em série dos Estados Unidos. A série documental, da autoria do galardoado Joe Berlinger, debruçou-se sobre os crimes e a história do homem, em 2019. Três anos depois, Conversas Com Um Assassino: As Gravações de John Wayne Gacy replicava a fórmula.