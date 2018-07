Piotr Anderszewski encerra festival de piano de Oeiras

A primeira edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras termina no domingo, 29, com o renomado intérprete polaco Piotr Anderszewski, que apresenta três peças de Bach no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide.A organizadora Teresa Pereira sublinhou àque Anderszewski "é um artista de palcos internacionais, que raramente toca em pequenos auditórios" e que as obras de Bach que traz - prelúdios, fugas e suítes para o piano - são "um bem enorme, que urge ser aproveitado". A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala.