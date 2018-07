Festival de Circo Contemporâneo anima o Norte

De 25 a 28 de Julho, o Norte recebe um dos maiores eventos circenses do País. Com mais de 60 artistas, a quinta edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous reúne 10 espectáculos de circo contemporâneo em 21 apresentações nos municípios de Guimarães, Braga e Vila Nova de Famalicão. O destaque é de Arquétipo (na foto), uma reinterpretação da história de Romeu e Julieta, de Shakespeare; Esboços para Paraísos, projecto dos alunos do Instituto Nacional de Artes Circenses; e Kadok, performance em trio do malabarista português Hugo Oliveira. Todos os eventos têm entrada livre.