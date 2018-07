John Zorn na 35ª edição do Jazz em Agosto

A música enquanto objecto físico, os seus CDs e vinis, apresenta-se por vezes em edições especiais, limitadas, para espicaçar o apetite pelo objecto. Um festival de jazz pode ter a mesma ambição? Claro que sim. É, de resto, o que vai acontecer na 35ª edição do Jazz em Agosto, uma edição especial, comandada pelo saxofone de John Zorn, entre 27 de Julho e 5 de Agosto, na Gulbenkian, em Lisboa. É a primeira vez que a programação do festival se organiza em torno de um único músico, de um universo e de uma editora, a Tzadik. Ao todo, serão 18 concertos e seis filmes. Não admira que o subtítulo deste Jazz Em Agosto seja John Zorn Special Edition - e até a designer gráfica responsável pelas capas dos discos da Tzadik, Heung-Heung Chin, tomou conta da linha gráfica deste festival.O arranque é na sexta-feira, 27 de Julho, pelas 21h30, no Anfiteatro ao Ar Livre, com John Zorn e Thurston Moore a comandarem vários dos músicos que estarão presentes nesta edição, numa noite de improvisação em tudo semelhante às lendárias actuações de Zorn no Stone, em Nova Iorque. Nos dias seguintes será possível assistir a concertos de Mary Halvorson Quartet e Masada (dia 28, 21h30, Anfiteatro), John Zorn e Ikue Mori enquanto The Hermetic Organ (dia 29, 21h30, Anfiteatro), Nova Express e Asmodeus (a integrar Marc Ribot, dia 30, 21h30, Anfiteatro), Simulacrum (dia 31, 21h30, Anfiteatro) e, de uma vez, Kris Davis Quartet e John Medeski Trio (dia 1, 21h30, Anfiteatro).Os Trigger apresentarão John Zorn Bagatelles and Apparitions (dia 4, 18h30, Auditório 2) e os Secret Chiefs 3 têm honras de encerramento (dia 5, 21h30, Anfiteatro). Também haverá espaço para portugueses: os Slow Is Possible (dia 2, 18h30, Auditório 2) mostrarão a influência que beberam aos Naked City de Zorn. No domínio do cinema, destaque para Pomegranate Seeds (dia 31, 18h30, Sala Polivante), de Ikue Mori, Celestial Subway Lines & Salvaging Noise (4, 18h30, Sala Polivante), de Ken Jacobs, e sobretudo John Zorn (2016-2018), versão actual do documentário (em constante expansão) de Mathieu Amalric sobre o seu amigo John Zorn (29, 18h, no Grande Auditório).