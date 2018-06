Marco Martins fecha temporada do Maria Matos

Uma peça inédita do autor do espectáculo Actores e dos filmes Alice ou São Jorge, Marco Martins, remata a temporada do Teatro Maria Matos, em Lisboa, com sessões de 28 de Junho a 4 Julho, às 21h30, e bilhetes de €6 a €12.Trata-se de Provisional Figures e inspira-se em testemunhos reais de emigrantes em Great Yarmouth, Reino Unido.