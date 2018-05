Out Jazz de Groove, Funk e Soul

Está de volta o festival de música gratuito que toma conta dos jardins de Lisboa para fins de tarde dominicais em comunhão com o jazz, o funk e o soul. É a 12.ª edição do Somersby Out Jazz, que arrancou no início de Maio, dia 6, e vai realizar-se a cada domingo, até 30 de Setembro, nos jardins da Torre de Belém, no parque Keil do Amaral, em Monsanto, no Parque Eduardo VII, no Jardim da Estrela e no Campo Grande, sempre a partir das 17h.Até ao fim de Maio, também os sábados são dias de Out Jazz, que iniciou esta edição com o Ballin', uma programação paralela, dedicada ao rap, no Parque da Bela Vista Sul. No próximo sábado, 12, às 17h, ali actuam Maskarilha e, a abrir, Jackpot.