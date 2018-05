Uma Mãe Perfeita, um livro para devorar nas férias...se conseguir resistir até lá

Ninguém é o que parece neste thriller doméstico sobre o rapto de um bebé

Escritora de Brooklyn, Aimee Molly ganhou notoriedade em 2013 (e foi aclamada, entre outros, por Jimmy Carter e Hillary Clinton) com However Long The Night, a biografia (inédia em Portugal) de Molly Melching, uma rapariga do Midwest (Illinois) que partiu para o Senegal em 1974, num programa de intercâmbio para estudantes, e acabou por dedicar 40 anos à luta pelos direitos das mulheres em África, fundando a associação Tostan em 1991. Terá aí desenvolvido a sensibilidade feminina que aplicou na sua estreia no romance, o thriller Uma Mãe Perfeita, com lançamento mundial em Maio e já com os direitos vendidos para um filme, que será protagonizada por Kerry Washington, do elenco da série Scandal.



A opinião de Kerry vem na contracapa da edição portuguesa: "Sofisticado e de leitura compulsiva, mantém-nos intrigados até ao fim." Nem mais: a autora mergulha na mente das suas (boas) personagens, captando o "ar dos tempos" e as suas idiossincrasias, ao mesmo tempo que explora habilmente o suspense. A história do rapto de um bebé é interligada com as ânsias, segredos, anseios e quotidiano doméstico de um grupo de mães, vizinhas, grávidas em simultâneo, que se organizam pela Internet e que, com a aproximação do parto, em Maio, passam a encontrar-se duas vezes por semana. Entretanto junta-se a elas também um enigmático pai, que todas presumem ser gay, por opção sem trabalhar, para tomar conta da sua bebé. Esse é, na verdade, o desejo reprimido de Colette, uma das outras mães do grupo, escritora-fantasma do presidente da câmara, com prazos para cumprir mas assoberbada pela maternidade; por ser filha de uma feminista histórica, ela não tem coragem para assumir que gostava de se tornar dona de casa, mãe a tempo inteiro como as mulheres de "um antigamente" conservador e machista.



Há ainda Nell, deprimida pela ideia de voltar à empresa onde trabalha em cibersegurança e pelo excesso de peso, impulsiva e com uma ligeira tendência para beber demais; Francie, típica dona de casa desesperada, incapaz de se apaziguar com as memórias de infância enquanto lida com o presente, desmanchada em lágrimas; Scarlett, sempre confiante, e Winnie, ex-actriz, em tempos estrela adolescente de uma série de sucesso, mãe solteira. É o seu filho, Midas, que é raptado na noite do feriado de 4 de Julho, enquanto vai a um bar com as outras mães, um instante de merecida diversão dois meses depois das dores do parto, entre amamentações árduas, cólicas e madrugadas em claro. Winnie é a única que se dirige ao leitor na primeira pessoa, sendo o restante narrado na terceira, para que o mistério seja "visto" da perspectiva de cada uma delas.



Não espanta que o livro chegue já com a promessa do filme. A ambiência e o esquema narrativo é semelhante ao da multipremiada minissérie Big Little Lies (com umas esplendorosas Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Laura Dern no elenco), e tudo é cinematográfico, misterioso mas ao mesmo tempo familiar, como se conhecêssemos desde sempre estas "mães de Maio".



Talvez por isso, nos Estados Unidos, tenham "arrumado" o livro na categoria dos thrillers domésticos, ao lado de outros, igualmente de sensibilidade feminina, e lidos por milhões antes de chegarem aos cinemas, como Uma Rapariga no Comboio, de Paula Hawkins, ou Em Parte Incerta, de Gillian Flynn. Uma Mãe Perfeita lê-se também de um fôlego e tem tudo para ser o bestseller deste Verão.



Uma Mãe Perfeita

Aimee Molloy

Ed. ASA • 336 págs.

€16,90