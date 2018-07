Crítica de cinema: À Deriva

À Deriva conta a história verídica de um casal que decidiu fazer a travessia entre o Taiti e São Diego

A natureza a tentar matar o Homem. Baltasar Kormákur, o realizador islandês, parece estar a ganhar o gosto pelo tema. Em Evereste, a montanha livrava-se com facilidade dos alpinistas. Em À Deriva, os namorados Tami e Richard decidem atravessar o oceano entre o Taiti e São Diego. O argumento (baseado nos relatos reais de Tami Ashcraft) cruza a luta pela sobrevivência no mar imenso com regressões ao início da história de amor em terra firme. Mas apesar da interpretação dedicada de Shailene Woodley e da agilidade que Kormákur e Robert Richardson (o director de fotografia) revelam, À Deriva sofre por um truque narrativo cansado - que parece estar de novo na moda, Tully também o utiliza sem grandes resultados - que, em retrospectiva, se releva ilógico. E como o fascinante e muito superior Quando Tudo Está Perdido, de J. C. Chandor, provou, as personagens perdidas no mar não precisam de falar sozinhas só porque ninguém está ao seu lado.



Nota: 2 estrelas e meia



De Baltasar Kormákur

EUA • Drama • M14 • 96m

Com Shailene Woodley e Sam Claflin