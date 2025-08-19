12 rosés para brindar ao verão

Este verão trouxe algumas novidades, a afirmação de rótulos já existentes e a reedição de clássicos. Fique com uma seleção do que de melhor passou por nós em matéria de rosés frescos e gulosos.

Uma seleção de rosés frescos e gulosos para brindar ao verão

Villa Alvor Reserva Rosé 2024, Aveleda, Algarve

A revolução dos vinhos do Algarve também passa por aqui - na região de Portimão, a Villa Alvor tem excelentes propostas, como este rosé da pouco usual Grenache que une a fruta a um lado vegetal muito presente, cruzando acidez e salinidade para um rosé um pouco mais pesado do que o normal, a 14% - e a um preço muito competitivo. €6,70



Rosé Pom-Pom 2024, Casa Relvas, Alentejo

Aragonês, Touriga Nacional e Syrah congregam-se neste rosé alentejano fresco e mineral que tem mantido consistência ano após ano, com aromas cítricos e de frutos vermelhos jovens a aliarem-se a uma boca seca e fina, com acidez robusta. Bebido bem sozinho ou acompanhando pratos leves. €12



ZOM Rosé 2024, Van Zeller Wine Collection, Douro

Rosé duriense feito ao estilo muito seco e suave, com frescura, pouca acidez e algum amargor de boca, mostra cereja e algumas notas vegetais, sendo mais indicado para se beber à mesa, com peixes gordurosos e até alguma carne - ou, em alternativa, para apreciadores de vinhos austeros mas não muito pesados. €8,50



Impecável Rosé 2024, Carlos Raposo, Dão

Projeto de autor de Carlos Raposo no Dão, é um vinho que se revela por camadas intrigantes: corpo presente e textura mais rugosa, mas fruta muito vivaz, tingida por algumas notas redutivas (pense num ligeiro sulfuroso) que fazem dele um rosé enigmaticamente sedutor. Não será um vinho para todos os perfis de enófilo, mas promete recompensar os mais audazes. €15



Rocim Rosé 2024, Herdade do Rocim, Alentejo

Já demonstra um grande nível este rosé de entrada de gama da Herdade do Rocim, que é ainda assim feito ao estilo seco, mineral e consideravelmente amargo no paladar. Só de Touriga Nacional, canaliza a intensidade alentejana num vinho relativamente áspero de boca, mas delicado no nariz, exalando notas florais e vegetais misturadas à fruta primária. €10,50



Lagoalva Rosé 2024, Quinta da Lagoalva, Tejo

É a imagem de um rosé de piscina como bem o conhecemos, e um ótimo negócio para o preço. Como muitos rosés nesta gama, tem muitos frutos vermelhos jovens no nariz e é ligeiramente doce, com acidez de sobra - mas, ao contrário de muitos competidores, é muito redondo na boca, e perigosamente guloso. €5,50



Quinta de Cidrô Rosé 2024, Real Companhia Velha, Douro

Há rosés que se apresentam como modelo para todos os outros do seu perfil. Fino, seco e muito aromático, exala flores brancas, morango e cereja frescos, completados por uma boca algo mineral, redonda e com a acidez no ponto, com longa persistência. Exemplar. €12



Tapada da Fonte 2023, Pista Wines, Alentejo

Projeto de autor de António Pista, este rosé de Touriga Nacional e Syrah com um pouco mais de idade apresenta-se com um perfil mais intenso, com algumas notas redutivas, de frutos do bosque e muita acidez. Bastante seco e com algum amargor, tem estrutura de sobra para se aguentar à mesa. €12



São Luiz Winemaker’s Collection Rosé Tinto Cão 2024, Kopke, Douro

Ano após ano, este rosé continua a surpreender e a definir um patamar de elegância para os rosés do Douro. Da casta Tinto Cão, que não se encontra sozinha com grande regularidade, exala notas requintadas de morango, nuances de frutos tropicais e uma leve sugestão vegetal, completo de boca e de final. €20



Vale D. Maria Rosé 2024, Quinta do Vale Dona Maria, Douro

No Douro Superior, o clima pode ser agreste e as temperaturas em extremos opostos, o que não se depreenderia deste vinho extremamente equilibrado, a meio caminho entre o doce e o seco, a falta e o excesso de acidez, a agressividade e a descaracterização. Pelo caminho do meio, a fruta vermelha fresca expressa-se com uma elegância admirável. €8



Mimi do Avô 2023, Quinta do Sobral, Dão

Rosé complexo e ambicioso, tem assinatura de Maria Simões, de 18 anos, que o fez em homenagem ao avô, Nelson, a partir de vinhas velhas da região de Santar. Esplêndida combinação de um aroma fino de fruta, vegetal e tons terrosos com um corpo firme mas elegante, passado pela madeira. €40



Casa velha Clarete, Adega de Favaios, Douro

Uma carta fora do baralho nesta lista, este vinho não é um rosé, mas segue um princípio semelhante - um vinho de uvas tintas com menos contacto com as peles, a meio caminho entre um tinto e um rosé. Magnificamente vinificado pela Adega de Favaios a partir da Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga Nacional, é um vinho para se beber fresco, que emana sedutoras notas fumadas e terrosas. €10