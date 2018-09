Crítica de cinema: Snow: O Espelho da Rainha

"Em termos narrativos, é uma salada russa, e os efeitos CGI apenas funcionais, em busca do já clássico pote de ouro planetário: o público infantil", escreve Pedro Marta Santos na sua crítica

Com quatro anos de atraso - o filme é de 2014 -, chega ao mercado português esta longa-metragem russa de animação, segunda aventura de uma espécie de Frozen dos pobres (se bem que o primeiro tomo seja do ano anterior ao êxito colossal da Disney, é baseado na mesma história de Hans Christian Andersen). Agora, o protagonismo é de um troll, Orm, esforçadamente piadético, que se mete em trabalhos graças às mentiras em que se enredou - a heroína, a princesa Gerda, desce a personagem secundária. Em termos narrativos, é uma salada russa, e os efeitos CGI apenas funcionais, em busca do já clássico pote de ouro planetário: o público infantil. A sequela, Snow: a Pedra dos Desejos, de 2016, tem estreia prevista para inícios de Dezembro, a tempo do box office natalício.



Nota: 1 estrela



Aleksey Tsitsilin

Rússia • Animação • M6 • m78

Com vozes de Ana Malhoa, Dolores Aveiro e Júlio Isidro