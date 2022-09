Velhos são os trapos, diz Jeff Bridges

Jeff Bridges regressa às produções televisivas 14 anos depois do telefilme O Cão do Ano

Uma série que se chama O Velho começa bem se nos primeiros minutos mostrar quão velha a personagem é. Insónias durante a noite, misturadas com episódios de alucinações, telefonemas com a filha, com esta a confirmar se está tudo bem, e uma visita ao médico onde se age com uma boa dose de apreensão, desconfiança e má vontade – tudo é equilibrado e tudo é natural nos primeiros cinco minutos de O Velho. Os sete episódios da primeira temporada chegam ao Disney+ a 28 de setembro. No primeiro fica a ideia de que se vai acompanhar a jornada de um homem velho com demência galopante e saudades da mulher.