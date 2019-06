O Street Fest muda-se para a Alameda e leva comida de rua, música e artesanato

Música e comida portátil e artesanato. Nos dias 6 e 7 de Julho, a Alameda D.Afonso Henriques recebe objetos feitos à mão e carrinhas de comida de rua para venderem de açaí a cachorros quentes, de tacos a tártaros. O Street Fest não deixa que os lisboetas sofram com o fim dos santos populares.

O festim era antes uma marca do Martim Moniz: comida ambulante e djs juntavam-se nessa praça, em Lisboa, para por toda a gente estirada ao sol ou a dançar. Em qualquer um dos casos, sempre com um petisco na mão. Este ano o Street Fest muda-se para junto da Fonte Luminosa - as obras para encher a praça de contentores de lojas e restaurantes continuam.

Nesta edição, há os tacos do El Taco Chigon, as caipirinhas originais da Caipijoca’s, os cachorros quentes do Legend Hot Dog, os tártaros da Nutri Lovers, ou as batatas fritas da Fritaria. As carrinhas do Mexe Cocktail Bar, Cá te Espero, Smashy Abacaxi e Tijuca também vão vender comida e bebidas entre as 12h e as 22h.

A artesanato vai ser dominado por pequenas marcas como a bijutaria em origami da Menko Origami, os objecto de madeira da Wood Bug ou as peças sustentáveis em placas de fibra de madeira e cartão canelado da polex. As lojas Coisas da Vi, Âmbar e Luma também vão estar no Street Fest.

A música fica por conta dos djs Mr. Mute & Mr. Bird (sábado, das 12h às 17h), Ketzal (sábado, das 17h às 21h), Rycardo (domingo, das 12h às 17h) e Nuno di Rosso (domingo, das 17h às 21h).