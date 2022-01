O Skoda Octavia mais refinado de sempre

O primeiro Skoda Octavia surgiu em 1959. Teve uma curta vida, pois 12 anos depois deixou de ser fabricado e só 25 anos mais tarde, em 1996, já dentro do grupo Volkswagen, é que o Octavia voltaria às estradas. Desse modelo venderam-se 1,5 milhões de unidades. A segunda geração do Octavia moderno, lançado em 2004, vendeu 2,5 milhões, enquanto a terceira geração, de 2012, foi responsável por mais de 6,5 milhões de carros vendidos até ao fim de 2019. É o modelo que mais vende por parte do fabricante com origem na antiga Checoslováquia. A barra está bem alta, portanto.