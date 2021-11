Testámos o Mercedes-Benz 220d Limousine

A quinta geração do Classe C já roda nas estradas portuguesas. Experimentámos a versão 220d Limousine, o novo sedan premium da Mercedes-Benz. A partir de 48 mil euros.

Em vez de habitáculo, vamos usar o termo cockpit, geralmente aplicado à cabina dos pilotos nos aviões, para falar do interior do novo Classe C, a quinta geração do Mercedes-Benz mais popular do mundo – sobretudo entre taxistas portugueses na década de 1980 e 1990.