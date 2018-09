Crítica de livros: Uma História do Desejo Feminino

"A partir de um vasto elenco de actores, cantores pop e, grosso modo, homens célebres, Carol Dyhouse estabelece, a partir dos anos 1920, uma cartografia do desejo feminino", escreve Eduardo Pitta na sua crítica

Como evoluiu o desejo das mulheres? Foi para tentar responder à questão que Carol Dyhouse (n. 1948), historiadora social britânica, escreveu Uma História do Desejo Feminino.



A partir de um vasto elenco de actores, cantores pop e, grosso modo, homens célebres, Carol Dyhouse estabelece, a partir dos anos 1920, uma cartografia do desejo feminino. Sendo certo que o cinema e a música popular foram grandes detonadores da emancipação sexual, não é de estranhar que a autora dedique atenção a homens que fazem parte do imaginário universal (Rodolfo Valentino, Liberace ou Elvis Presley), bem como a fenómenos de massa, caso da Beatlemania.



Uma das conclusões mais curiosas radica no facto de Carol Dyhouse notar, com sageza, que o padrão ideal da masculinidade tem sido associado à figura de actores homossexuais. Richard Chamberlain e Rock Hudson alimentaram as fantasias de donas de casa em todo o mundo, tal como sucedeu com Dirk Bogarde e Montgomery Clift. Noutro plano, o cinema fez de Mr. Darcy, protagonista masculino de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, um arquétipo do herói romântico. Mas nem só o cinema e as bandas rock serviram de indutor e escape do desejo. No início do século XX, a imprensa feminina estabeleceu protótipos: "Xeques, sultões e príncipes estrangeiros, empresários, estrelas de cinema, aristocratas e aviadores." Beau Brummell, o dândi por excelência, foi imortalizado no cinema por John Barrymore.



As relações entre mulheres brancas e homens negros é outro tópico abordado. Servem de exemplo as ligações amorosas de Paul Robeson, barítono e activista político, com mulheres da alta sociedade britânica (Nancy Cunard e outras), mas também o affair que juntou Leslie Hutchinson, artista de cabaré, e Edwina Mountbatten, mulher do último vice-rei da Índia. Com relevo para a linhagem de mulheres escritoras, o estudo vai até E. L. James e As Cinquenta Sombras de Grey. Inclui iconografia e índice remissivo.



Nota: 4 estrelas



Carol Dyhouse

Ensaio

Editora Quetzal

€17,70