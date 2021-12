Circo de Natal do Coliseu do Porto celebra 80 anos

O Circo do Coliseu é um clássico da época de Natal e da cidade do Porto que arrasta várias gerações, das crianças de agora às de ontem, aquelas que guardam este espetáculo no seu íntimo repositório de memórias afetivas. Por aí se pode explicar a longevidade destes 80 anos, ao longo dos quais se foram enraizando novas práticas e consolidado a interdisciplinaridade artística, ao ponto de, em ano de aniversário, a maior pista de circo em sala da Europa se apresentar com uma proposta "intergaláctica".