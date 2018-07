O Mexefest agora é Super Bock em Stock

Organização anuncia, juntamente com a mudança de nome, as primeiras confirmações para o festival de inverno da Avenida da Liberdade.

Adeus Vodafone Mexefest, olá Super Bock em Stock. A organização do festival de música da Avenida da Liberdade anunciou ontem o regresso ao nome original do evento, empregue de 2008 a 2010, aproveitando ainda para avançar os primeiros nomes do cartaz da edição deste ano.

O destaque entre as confirmações vai para Johnny Marr (na foto), emblemático guitarrista dos Smiths, que acaba de lançar o seu terceiro álbum em nome próprio, Call the Comet, e será cabeça de cartaz de um dos dias do festival, atuando no Coliseu dos Recreios.

Confirma-se ainda a presença de três actos internacionais, os cantautores Elvis Perkins e Charles Watkins e a dupla The Harpoonist and the Axe Murderer, bem como o primeiro nome nacional, Conan Osiris, todos ainda sem data para actuar.

O Super Bock em Stock, que se realiza a 23 e 24 de Novembro, assegurou também as salas participantes desta edição: para além do Coliseu, o Cine-Teatro Capitólio, Cinema São Jorge, Teatro Tivoli, Palácios da Foz, Casa do Alentejo, Sociedade de Geografia de Lisboa, Estação do Rossio e Garagem EPAL recebem concertos integrados no programa do festival.

Os passes-gerais para o Super Bock em Stock estão à venda pelo preço de €40 até 31 de agosto, data em que sobem para €45. Nos dias do festival, o bilhete único para os dois dias custa €50.