Azulejos de Praneet Soi na Gulbenkian

Praneet Soi empreende uma viagem, como o próprio diz, "de Caxemira a Lisboa, via Caldas da Rainha", na sua mais recente exposição, homónima, patente até 2 de Outubro, no Museu Gulbenkian, em Lisboa.O artista mostra os seus novos azulejos num ecrã - em formato de filme-colagem. Um azulejo medieval proveniente de Caxemira (na Índia) foi replicado nas Caldas da Rainha e o processo constitui o ponto de partida para o filme, no qual se exploram as ligações entre o trabalho do artista na Índia, a cidade global que é Lisboa e a colecção do fundador do museu, o arménio Calouste Gulbenkian.