O lugar das artes de hoje e amanhã é no BoCa

A segunda edição do BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas oferece instalações, concertos e performances. Selecionámos alguns por onde começar

Lisboa, Porto e Braga preparam-se para acolher nova edição da Bienal de Artes Contemporâneas, que, de 15 de março a 30 de abril, leva 50 artistas a 37 espaços culturais, com propostas no âmbito das artes visuais, música, teatro e performance. Com 15 estreias nacionais e 22 mundiais, o evento programado pelo diretor artístico John Romão promete aproximar do público as tendências artísticas da vanguarda contemporânea.



Spirit House

Marina Abramovic



Uma das mais reputadas artistas contemporâneas retorna ao País com uma instalação de 1997, concebida para um matadouro das Caldas da Rainha e composta por cinco projeções de vídeo.



Carpintarias de São Lázaro, Lisboa

15/3 a 30/4

€3



Beyoncé mass

Yolanda norton



Uma missa informada pelos temas e pelas letras de Beyoncé e incidente sobre o empoderamento feminino, a inclusão LGBT e a afirmação negra é o que propõe esta pastora e professora universitária de São Francisco.



Igreja St. George, Lisboa

29 e 30/3, 21h30

€10



Sente-me, Ouve-me, Vê-me

Homenagem a helena Almeida



Um concerto que resulta do desafio a três universidades de música e a dois compositores, Dimitrios Andrikopoulos e Diogo Alvim, a musicar as peças com o mesmo nome da artista Helena Almeida.



Museu Dom Diogo de Sousa, Braga

26/4, 17h

Casa das Artes, Porto

28/4, 18h

Teatro Nacional de S. Carlos, Lisboa

29/4, 20h

Entrada livre





Os animais e o dinheiro

Gonçalo M. Tavares



O escritor volta a unir-se ao projeto Os Espacialistas (com quem assinou Atlas do Corpo e da Imaginação, em 2013) em performances que buscam arte nos mais singelos momentos do quotidiano.



Rivoli Teatro Mun., Porto

30/3, 19h

€5

Theatro Circo, Braga

13/4, 19h

Entrada livre



Scotoma Cintilante

Jonathan saldanha



Conhecido pelas investidas experimentais na música e nas artes visuais, o artista dirige um concerto-performance que une o coro misto de invisuais Ver pela Arte a uma partitura gráfica tridimensional.



Auditório Ilídio Pinho, Porto

9/4, 19h30

Teatro Nacional de S.Carlos, Lisboa

30/4, 20h

Entrada livre