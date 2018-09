Crítica de cinema: A Balada de Adam Henry

"Richard Eyre, como habitual, filma com a modéstia de quem não quer atrapalhar, transformando a tela num palco para o texto e os seus actores", escreve Tiago R. Santos

Ian McEwan adapta o seu próprio romance em A Balada de Adam Henry, a história de Fiona Maye, uma magistrada que atravessa problemas matrimoniais enquanto julga um delicado e mediático caso: Adam Henry, um adolescente com leucemia, recusa-se a receber uma transfusão sanguínea que lhe poderá salvar a vida porque é uma violação das suas crenças religiosas. Quando a juíza abre um precedente e visita Adam no hospital antes de tomar uma decisão, ele fica obcecado por ela.



Richard Eyre, como habitual, filma com a modéstia de quem não quer atrapalhar, transformando a tela num palco para o texto e os seus actores - nada de errado com isso, mas é uma técnica que não sublinha a inteligência e o investimento emocional de Emma Thompson.



O próprio Ian McEwan prescinde de enfrentar uma questão fascinante - ciência versus religião e o papel do Estado na imposição da lei em detrimento das liberdades individuais - para regressar a um tema que já explorou, de certa forma, em O Fardo do Amor (realizado por Roger Mitchell em 2004): a responsabilidade imposta pelo acto de salvar alguém.



A Balada de Adam Henry é um filme sério sobre coisas sérias, mas falta-lhe correr riscos para ser mais do que isso.



Nota: 3 estrelas



De Richard Eyre

R.U. • Drama • M14 • 105m

Com Emma Thompson, Fionn Whitehead e Stanley Tucci