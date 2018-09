Shadow of the Tomb Raider, o regresso de Lara Croft aos videojogos

Desta vez Lara Croft vai para a América do Sul, dois meses após os eventos de Rise Of The Tomb Raider. O inimigo continua a ser o mesmo, Trinity, uma organização secreta que só pensa em dominar o mundo. Entre eles e artefactos do tempo da Maria Cachucha que podem destruir o mundo está Lara Croft. Só ela, ou seja, nós, nos pode salvar. E ela tem sido boa nestas coisas.

1996: Portugal chorava com o golo de Poborský que eliminava a selecção do Euro 96 e o mundo via nascer uma das heroínas mais marcantes na história dos videojogos: Lara Croft. Não foi a primeira, não será a última, mas em 22 anos de existência tornou-se num ícone da cultura popular. Já gerou controvérsia e consenso, projecta simultaneamente visões positivas e negativas sobre a forma como os videojogos representam as personagens femininas; já deu origem a filmes maus, outros muito maus, e outros assim-assim, como o que estreou este ano, de Roar Uthaug com a - já é mesmo? - lisboeta Alicia Vikander no papel principal.Em Shadow of the Tomb Raider, que chegou agora às lojas para Windows, Xbox One e Playstation 4, o jogador veste a pele de Lara Croft pela décima quarta vez, à procura de tesouros perdidos em locais inóspitos e, claro, perigosos. Décima quarta enquanto Lara Croft, mas apenas a terceira com esta Lara Croft, porque Tomb Raider sofreu um merecido reboot em 2013, reconfigurando a personagem de Lara Croft para o século XXI, menos objecto sexual e mais alinhada com o facto de ser mulher num mundo dominado por homens. É um eufemismo para dizer: esta Lara Croft 2.0 enfrenta um mundo venenoso, sexual e predador. Longe vão os tempos em que o seu maior inimigo era um T-Rex.Formou-se uma nova personagem: humana, feminina. A boneca ficou para trás. No Tomb Raider de 2013 Lara era uma sobrevivente, procurava um tesouro, sim, mas o que importava era sair de uma ilha e salvar os seus; em Rise Of The Tomb Raider (2015) prosseguia a sua história de origem, com um carácter mais bem delineado; Shadow Of The Tomb Raider continua uma linha narrativa que tem dominado este reboot: a procura da figura paterna e do seu passado.