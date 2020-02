questões ligadas ao poder e políticas sociais". Napoleão ou o Complexo de Épico sobe a palco de quinta a domingo, às 22h.

Em Lisboa, as festas de carnaval são muitas, ora em bares, ora em associações culturais. Uma delas tem um mote ativista: na segunda-feira à noite, os Anjos 70 abrem as portas a um. A época de festejos de rua e disfarces é, historicamente, propícia a abusos contra as mulheres. "O carnaval feminista é um momento único de diversão, união e revolução! Porque são demasiados os espaços onde não nos sentimos seguras, onde não podemos celebrar as nossas conquistas sem medos, onde não nos vemos representadas e valorizadas", escrevem as promotoras da festa na sua apresentação. O line up da festa que começa às 20h com dj sets de Phizz, Chima Hiro, Cigarra e o concerto-performance de Joana D Água.A norte, na Invícta, há festas no Pérola Negra, Plano B ou na Kebraku (com funk brasileiro, claro). A nite mais elegante está, porém, no. Aqui é precisa uma vestimenta de gala - um disfarce de gala - porque a ideia é lembrar as festas de carnaval de alta sociedade dos anos 40, 50 ou 60. O início está marcado para as 22h e promete-se show de drag queens, djs set e o bom e velho concurso de máscaras. O bilhete custa €20.Nem só de caretos vive o carnaval tradicional português. Nas aldeias de xisto, em, corre-se pelas ruas, de aldeia em aldeia numa alarido. Os trajes fazem-se de roupas velhas e máscaras de cortiça, madeiras ou barbas de milho: é a corrida do entrudo, no domingo de carnaval, com partida de Aigra Nova, às 8h30. Ema festa de carnaval mais famosa do país acontece até quarta-feria, 26, e percebe-se assim que quem é filho da terra lhe chame Las Vedras - há corsos, carros alegóricos, cabeçudos e festa na rua 24 horas por dia. No Algarve, o carnaval é sinónimo de. É o maior desta região e também o mais antigo. O desfile é dedicado, este ano, ao cinema.Em Lisboa, uma boa máscara de carnaval pode valer uma refeição ainda melhor. Oo restaurante de ramen que nasceu de um supper club, vai oferecer uma refeição para duas pessoas aos melhores disfarces de personagens Manga ou Animé. Este concurso de máscaras digno de otaku - os fanáticos da cultura pop japonesa - acontece no dia 25 de fevereiro, dia de carnaval: basta ir ao restaurante mascarado, tirar aí uma fotografia, publicá-la nas redes sociais identificando o restaurante. No dia 28 são anunciados os três vencedores.Em Trás-os-Montes este é fim-de-semana de festa acesa e não só porque chegou a época dos caretos. É também altura de se comerem os buletos, enchidos fumados de estômago ou bexiga de porco recheados com ossos (e carne) da suã, e as casulas, o feijão seco e as suas cascas. Em Bragança, ojunta as duas tradições desta época, de 21 a 23 de Fevereiro. Para além da programação de conversas, teatro, concertos, desfile de caretos e queima do diabo no centro histórico de Bragança, há cerca de 30 restaurantes com menus dedicados a estas iguarias regionais, com preços entre os €15 e os €30 por pessoa.Em Cabeceiras de Basto, em Braga, presta-se a devida homenagem ao fumeiro local com a, no pavilhão Gimnodesportivo de Refojos. Entre sexta, 21, segunda, 24, 70 produtores da zona mostram e vendem os seus produtos focados no porco, mas também em alguns doces como os Miguelitos, o doce cabeceirense. Um dos pontos altos promete ser, no domingo, o leilão de orelheiras.Em Lisboa, não perca o– último resistente dos Buena Vista Social Club –, no Teatro Tivoli, segunda, 24, a partir das 22h; ou, a partir das 22h30 do mesmo dia, os caboverdianos, que comandam o carnaval do palco do B.Leza.No Porto, ostocam na Casa da Música, no sábado, 22, às 21h30. Nestas duas cidades,apresenta Wave no Coliseu dos Recreios, no domingo, e na Casa da Música, no dia seguinte, sempre às 21h30.O Britânico Noël Coward escreveu esta peça em apenas três dias e o encenador do espetáculo, Jorge Silva Melo, garante que é "uma das mais cruéis análises das relações matrimoniais".chega a Viseu, ao, a 21 e 22, sexta e sábado, pelos Artistas Unicos, com Isabel Muñoz Cardoso, Rita Durão, Rúben Gomes, Tiago Matias e Vânia Rodrigues.No palco do, em Lisboa, está uma figura de grande poder e baixa estatura. Napoleão é uma personagem controversa da história da Europa e a Campanhia do Chapitô garante que olhar para ele é tão pertinente agora como há três séculos para discutir "