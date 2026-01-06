Realizador húngaro Béla Tarr morre aos 70 anos

Béla Tarr é autor, entre outros, de “O Tango de Satanás” (1994), filme adaptado do romance com o mesmo nome do escritor László Krasznahorkai.

O cineasta húngaro Béla Tarr, figura de culto do cinema da Hungria, morreu esta terça-feira aos 70 anos, revelou a agência noticiosa húngara MTI.

A informação da morte do cineasta, vítima de doença prolongada, foi divulgada pelo realizador Bence Fliegauf em nome da família de Tarr.

Béla Tarr é autor, entre outros, de “O Tango de Satanás” (1994), filme adaptado do romance com o mesmo nome do escritor László Krasznahorkai, Nobel da Literatura, e que é um fresco de mais de sete horas sobre o declínio do comunismo na Europa.