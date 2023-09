Nunca mais é sábado: de humor a pizza, cerveja e concertos, 8 ideias para este fim de semana

1. César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda estão de volta aos palcos em modo trio, com a banda que há muito os acompanha - formada pelo guitarrista Guilherme Marinho, o baterista Jaume Pradas e o baixista Nuno Oliveira. O trio do grupo de humor de improviso Commedia a La Carte tem um espetáculo novo, Divina Commedia, que pode ver no Teatro Tivoli, em Lisboa, já este fim de semana, às 21h de sexta-feira, sábado ou domingo.



Os bilhetes custam entre €14 e €25 e o espetáculo ficará em cena até 8 de outubro. Depois disso, poderá vê-los no Porto (Teatro Sá da Bandeira, de 12 de outubro até 5 de novembro), Funchal (Centro de Congressos, 2 e 3 de dezembro) e Leiria (Teatro José Lúcio da Silva, 18 a 20 de janeiro de 2024).







Carlos M. Cunha e César Mourão em palco DR



Beer Fest Cascais DR





Sala Estúdio Perpétuo, antigo Cinema Estúdio - equipamento cultural do Porto inaugurado em 1966 e que esteve décadas fechado, até 2021 -, a direção do teatro público portuense levou a peça de Tchékhov O Canto do Cisne, que ainda pode ser vista este fim de semana. Até domingo, 17 (inclusive), estará em cena, com encenação de Nuno Cardoso e interpretação da Seiva Trupe, companhia que comemora 50 anos de nascimento. Os bilhetes custam €10. Já As Areias do Imperador, uma adaptação para teatro da trilogia literária homónima do escritor Mia Couto, ficou a cargo do encenador Victor de Oliveira e pode ser vista esta 6.ª às 21h, este sábado às 19h e este domingo às 16h, na sala principal do TNSJ. Os bilhetes custam entre €5 e €20.



Já As Areias do Imperador, uma adaptação para teatro da trilogia literária homónima do escritor Mia Couto, ficou a cargo do encenador Victor de Oliveira e pode ser vista esta 6.ª às 21h, este sábado às 19h e este domingo às 16h, na sala principal do TNSJ. Os bilhetes custam entre €5 e €20.



A peça As Areias do Imperador vai estar em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até 17 de setembro DR



Risoto de trufas negras DR



A peça José, o Pai estreou a 14 de setembro, no Teatro da Trindade, em Lisboa Pedro Macedo



O músico Pedro Mafama vai atuar no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães DR

estética de dança e teatro de elevado nível físico e experimental". O espetáculo pode ser visto a partir das 21h30 e é de entrada gratuita.







A exposição Os Aveirenses, com curadoria de Gonçalo M. Tavares, pode ser visitada até 29 de setembro DR

2. Em Cascais, estes são dias de cerveja. A decorrer já desde esta quinta-feira, 14 de setembro, o Beer Fest prolonga-se pelo fim de semana - esta sexta-feira e este sábado, dias 15 e 16, das 12h às 2h e no domingo, 17, em horário ligeiramente mais curto, das 12h às 22h.No Mercado da Vila, vai poder encontrar mais de 40 referências de cervejas nacionais e internacionais, food trucks para confortar o estômago, um espaço de diversão com mesas de matraquilhos, máquinas de socos e court de basquetebol e música garantida por bandas, DJs e grupos filarmónicos. A entrada é livre e pode encontrar mais detalhes sobre o evento aqui 3. Se vive no Porto ou arredores, este é um bom fim de semana para explorar a programação da nova temporada do Teatro Nacional São João (TNSJ). Até à4. Mais a norte, em Vila Nova de Cerveira, decorre este fim de semana a segunda edição do Festival de Pizza. De sexta-feira a domingo, 15 a 17, encontrará no centro histórico da vila raiana do Alto Minho expositores, workshops, showcookings e opções gastronómicas que vão além da pizza e incluem pastas e risotos italianos.O chef do Ristorante Italiano de Matosinhos, Sergio Crivelli, levará até Cerveira um risoto de trufas frescas pretas, pasta fresca de quatro queijos (um rigatoni) e risoto, as duas últimas opções com queijo Grana Padano chegado diretamente de Itália.5. Mais a sul, em Lisboa, propomos-lhe que vá até ao Teatro da Trindade ver a nova peça José, o Pai, capítulo final de uma trilogia do dramaturgo, ator e encenador Elmano Sancho intitulada A Sagrada Família. Depois dos dois espetáculos anteriores - Maria, a Mãe e Jesus, o Filho -, a saga encerra agora com uma peça que se estreou em palco esta quinta-feira, 14 de setembro, e que pode ver até 29 de outubro. As sessões de esta sexta-feira, sábado e domingo, 15 a 17, começam às 19h e os bilhetes custam €12.6. Em festa a celebrar os 18 anos da sua inauguração, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, recebe este domingo, 17, um concerto de Pedro Mafama com entrada livre. O cantor e compositor português, que este ano lançou o álbum Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente e que teve na canção O Preço Certo um dos grandes êxitos pop do verão , apresenta-se às 18h no jardim deste equipamento cultural vimaranense. A entrada é limitada à lotação disponível.7. Em Vila Real, propomos-lhe dança. O teatro municipal desta cidade e capital de distrito do interior Norte apresenta, na noite de este sábado, 16, a peça Lowlands. Trata-se de uma peça para oito intérpretes com conceito, direção e cenografia de Helder Seabra, destinada a um público maior de 12 anos e que denota uma "8. Se está por Aveiro, ou perto, também temos uma sugestão para si. Este sábado, 16, inaugura no Teatro Aveirense a exposição Os Aveirenses, com curadoria de Gonçalo M. Tavares, uma mostra cujo "elemento principal" é um documentário "que regista o que sentem e sonham os aveirenses de diferentes idades", de acordo com fonte oficial do teatro. De entrada livre, a exposição pode ser vista a partir das 18h de sábado (momento de inauguração).