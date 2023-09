Morreu o pintor Fernando Botero

Morreu o pintor e escultor Fernando Botero. Tinha 91 anos e a notícia foi avançada pelo jornal colombiano El Tiempo. Morreu em sua casa, no Mónaco.



Tornou-se conhecido pelas figuras volumosas ("e não gordas", como afirmam os colombianos) que pintou. Muitas vezes mulheres nuas que envergavam apenas um relógio e saltos altos. São também conhecidas as suas representações de cavalos (também eles "volumosos") e crianças.





Foi amigo de vários pintores do século XX e também um colecionador de arte, contando-se na sua coleção quadros de Pablo Picasso ou Robert Rauschenberg. Uma parte significativa da sua coleção foi doada a museus colombianos. Dezenas das suas esculturas foram doadas a Medellín, a cidade onde nasceu, e a Bogotá, embelezando espaços públicos como jardins e praças.Em Lisboa é possível encontrar a escultura "Maternidade", de Botero. "Esta escultura de bronze assente sobre base paralelepipédica em betão revestido a lioz, simboliza a maternidade, representada através de uma mãe com o filho ao colo", pode ler-se no site da autarquia. A estátua situa-se no Jardim Amália Rodrigues, em Lisboa, no topo do Parque Eduardo VII.Nascido na Colômbia, em 1932, Fernando Botero era considerado um dos artistas plásticos mais relevantes da América LatinaO seu estado de saúde agravou-se há vários dias.