Nunca mais é sábado: de festas populares à música no Castelo, temos 8 ideias para o seu fim de semana

1. O Barreiro entra em festa esta sexta-feira, 11 de agosto. As festas em honra da Nossa Senhora do Rosário prolongam-se até 20 de agosto e entre gastronomia - na incontornável zona de tasquinhas -, artesanato, atividades desportivas (como skate) e cultura, a programação é vasta.



A música vai ter um papel de destaque nas celebrações: esta sexta-feira há concerto de Carlão, no dia seguinte atua Miguel Araújo e no domingo o palco é de Vitor Kley. Seguem-se, ainda no palco das Marés (com atuações sempre a partir das 22h), concertos de Nenny (2.ª, 14), D.A.M.A. (3.ª, 15) e Ana Moura (dom., 20), entre atuações de DJs (no Spot Juventude) como Chima Isaaro (6.ª, 11, 1h), Shaka Lion (sáb., 12, 1h) e DJ Marfox (3.ª, 15, 24h). A programação completa pode ser consultada aqui.



2. Também em Seia este será um fim de semana de festas populares. Além da música tradicional, de grupos de concertinistas e associações de cantares, o programa das festas, que arrancam este sábado e terminam na próxima terça-feira (15 de agosto) inclui concertos de Wet Bed Gang, dia 12, e de David Fonseca no domingo, 13. Ambos no Largo da Câmara e a começar às 22h30.



A entrada livre e as festas terminam com Aurea e a dupla DJ André Henriques e MC Gonçalo Roque (2.ª, 14) e com Bárbara Bandeira e Dj Lopez (3.ª, 15).





O músico e cantor David Fonseca atua este domingo, a partir das 22h30, em Seia João Miguel Rodrigues/Jornal de Negócios

3. A decorrer já desde esta quinta-feira, na Praia da Duna dos Caldeirões, em Âncora - freguesia de Caminha, vila do distrito de Viana do Castelo - o festival de rock Sonic Blast aposta forte na programação para esta sexta-feira, 11 de agosto, e sábado, 12.



Neste segundo dia de festival, 11, Bombino (20h35) e Thurstan Moore Group (22h30), no palco principal, e Black Bombaim, já de madrugada (1h50), são alguns dos destaques. A encerrar o festival, A Place to Bury Strangers (18h), Imarhan (20h20) e The Black Angels (21h20) também prometem fazer as delícias dos fãs do rock e de sonoridades elétricas. Os bilhetes diários custam €40.



4. Em Portimão, destino de grande afluência turística no verão, também não falta música. Depois das atuações de Calema, Ivandro e Wilson Honrado de esta quinta-feira, 10 de agosto, o fim de semana traz mais concertos ao festival Mar Me Quer, que decorre na zona ribeirinha desta cidade do distrito de Faro.



Esta sexta-feira, o cartaz é exclusivamente masculino e voltado sobretudo para um público mais jovem, com atuações de Julinho KSD (20h), Pedro Mafama (21h45), T-Rex (22h45) e Plutonio (0h). No sábado, 12, os grandes destaques vão para outros dois artistas masculinos: Nininho Vaz Maia (21h30) e Fernando Daniel (23h). Os bilhetes diários custam €15.







Julinho KSD atua esta sexta-feira à noite em Portimão João Cortesão



5. Durante alguns anos tocaram juntos, parceiros inseparáveis no palco, até terem decidido seguir caminhos profissionais distintos. Agora, reencontram-se como dois amigos (que garantem nunca ter deixado de ser) para um concerto especial. Falamos do cantor e compositor Salvador Sobral e do pianista Júlio Resende. Esta sexta-feira, os dois atuam no Largo da Sé, em Faro, às 22h. Os bilhetes custam €20.



6. Em Leiria também há música: domingo, às 18h30, o korista (tocador de Kora) Ebrima Mbye, que é também "compositor, cantor e contador de histórias", apresenta-se num concerto a solo no Castelo. Os bilhetes custam €5 e a lotação está limitada a 60 pessoas.

Leia Também "Painkiler": a crise de opioides dos EUA volta às séries

7. No Castelo de São Jorge, em Lisboa, domingo também será dia de música, mas diferente. Das 19h às 21h, a música estará a cargo de Trol2000, DJ que promete fornecer os ouvintes com batidas dançantes "do disco ao house", de ritmos "de África ao Japão". A entrada é gratuita mas está sujeita à lotação do espaço. Os bilhetes podem ser levantados no próprio dia a partir das 18h (máximo de dois por pessoa).



8. Ainda em Lisboa, também a Tapada da Ajuda é um bom destino para quem procura dança este fim de semana. No domingo, das 14h às 22h, as batidas eletrónicas vão ouvir-se em mais uma sessão do festival Brunch Electronik Lisboa. Este fim de semana, a música está a cargo de Ketarina, Taxsh, BIIA, Adiel e Nina Kraviz. Os bilhetes custam atualmente entre €35 a €40.





Nina Kraviz é figura de destaque de mais uma sessão do Brunch Electronik Lisboa, este domingo, 13 de agosto Pablo Gallardo/Redferns