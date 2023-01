Nunca mais é Sábado: 11 coisas que pode fazer neste fim de semana

1. Chama-se Marcelo Peixoto, mas quase toda a gente o conhece como Marcelo D2. O fundador da banda Planet Hemp, que a solo gravou canções como A Procura da Batida Perfeita, Qual É? e Desabafo e que misturou a estética do hip-hop com ritmos tradicionais brasileiros, começou a fazer música nos anos 1990 e tem já três décadas de atividade musical. Esta sexta-feira, já depois de ter atuado no Hard Club, no Porto, apresenta-se em concerto no Casino do Estoril, acompanhado pela Orquestra Bamba Social, grupo de música brasileira formado em Portugal que servirá de base rítmica a Marcelo D2 em formato roda de samba. Os bilhetes custam €30.







Marcelo D2 Reuters





Mestre de Capela da Igreja da Lapa. As reservas para ambas as atividades podem ser feitas através do e-mail geral@irmandadedalapa.pt ou do contacto telefónico 225 502 828.

2. Depois de meio ano de reabilitação, o monumental Órgão de Tubos da, voltou a soar na cidade. Com 32 toneladas e 15 metros de altura, já chegou a ser o maior órgão do país, posição atualmente ocupada pelo órgão de tubos da Basílica de Fátima. Ainda assim, é um dos mais notáveis órgãos da Península Ibérica, daí a Irmandade da Lapa ter desenhado um programa de concertos e visitas guiadas durante este mês para admirar o órgão construído pelo organista alemão Georg Jann (demorou quatro anos a estar concluído e quatro meses a ser colocado no coro alto da Igreja). Este sábado, dia 28 de janeiro, às 16h, tem lugar uma visita orientada com mini-concerto e prova de vinho. Já no domingo, às 17h, acontece o concerto de encerramento deste ciclo dedicado ao órgão de tubos, a cargo de Filipe Veríssimo,

3. Também no Algarve há boas propostas culturais para estes dias. Este sábado, 28, no Teatro das Figuras, em Faro, será apresentada a peça de teatro A Ratoeira, de Agatha Cristie, de suspense, dado que é preciso desvendar quem é o autor de um assassinato, de entre vários suspeitos. A peça é apresentada em encenação de Paulo Sousa Costa, com um elenco com, entre outros, Ruy de Carvalho, Elsa Galvão, Filipe Crawford e Sofia de Portugal. Os bilhetes custam €20.







Ruy de Carvalho em A Ratoeira D.R.



4. Esta sexta-feira, no Porto, é a última oportunidade para poder ver Iphigénie, no Teatro Nacional São João (TNSJ). A peça de Tiago Rodrigues, encenada por Anne Théron e produzida pelo Teatro Nacinal de Estrasburgo e pela companhia francesa Les Productions Merlin (mas com coprodução de várias instituições francesas, entre as quais o Festival d'Avignon, e também, em Portugal, do TNSJ) pode ser vista às 19h. Os bilhetes, porém, encontram-se já esgotados, pelo que só poderá ver se tiver sido um dos espectadores previdentes que comprou antecipadamente.







Iphigénie D.R.



5. Também em Aveiro há teatro para ver este fim de semana. Esta sexta-feira, a partir das 21h30, o Teatro Aveirense acolhe mais uma apresentação em palcos portugueses da peça Vida de Artistas, a última encenação de Jorge Silva Melo a partir do texto de Noël Coward. Os bilhetes custam €7,50.



6. Além de teatro, este fim de semana também leva música ao Porto. No sábado, 28 de janeiro, realiza-se, no espaço Maus Hábitos, a tradicional festa de aniversário tornada festival Salgado faz anos... FEST. É a 10ª edição do evento, que cresceu, tendo este ano quatro palcos e ainda um espaço de artes para Wandson Lisboa, Clara não, ACCA - André Covas e Carmo Azevedo, Oupas Design e Corvo. A música, essa pode ouvir-se a partir das 21h, com atuações de Tó Trips, Lefty, Surma, Hause Plants, Baleia Baleia Baleia, Inês Malheiro, Sarnadas e Ricardo Martins, entre outros. Os bilhetes para o festival custam €15.



7. Este domingo, 29, pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o musical Amália, Dona de Si leva ao palco a biografia de um dos nomes maiores da música portuguesa do século XX. Encenado por Jaime Monsanto, o espetáculo percorre a vida e o legado de Amália Rodrigues, revelando os medos, ansiedades e as escolhas artísticas da fadista. Os bilhetes custam entre €15 e €30 e o musical tem início às 18h.







Amália, Dona de Si D.R.



8. "Um ator acorda na cena. Como um corpo que desperta depois de um sono profundo. Está perdido numa memória". É este o dínamo para o arranque de Do Deslumbranto, este sábado e domingo, 28 e 29, no Teatro Garcia de Resende, em Évora. Uma história de Ana Lázaro, que aqui leva o espetador numa viagem pela memória de um trapezista e pela repetição de um momento que se quer eternizar. Os bilhetes estão disponíveis aqui.



9. Igualmente em dose dupla há Molly Sweeney, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, a 28 e 29. Um trabalho estruturado a partir da alternância das narrativas de três personagens sem interação umas com as outras. Molly, uma mulher independente e capaz, cega desde a infância, submete-se a uma cirurgia para tentar restaurar a visão enquanto que Frank, o entusiasta e inquieto marido, faz da cegueira da esposa a sua última causa. Com texto de Brian Friel e ncenação de Nuno Carinhas, as sessões de Molly Sweeney têm início às 21h e os bilhetes custam €13.



10. De regresso aos discos com Wilderness of Mirrors, os The Black Angels assinalam o lançamento do novo trabalho com uma digressão europeia que terá início em Portugal, esta sexta feira, 27, no Lisboa ao Vivo (€25). No dia seguinte, a banda tem atuação alinhada para o Hard Club, no Porto (€25).



11. Ainda na música, Michael Bublé regressa a Portugal pela sexta vez para uma dose dupla de concertos na Altice Arena, em Lisboa, dias 27 e 28. O cantor canadiano, vencedor de três prémios Grammy, traz na mala clássicos da discografia e novidades do mais recente trabalho, Higher, que será editado em março deste ano. Ambos os espetáculos têm início às 21h e os bilhetes (entre €50 a €135) podem ser adquiridos nos locais habituais.