Nunca mais é Sábado: 10 propostas para o seu fim de semana

1. O mais antigo e mais importante clube de jazz do País comemora 75 anos e festeja com pompa e circunstância: entre esta sexta-feira e domingo, decorre um festival de aniversário do Hot Clube de Portugal. A maior parte da programação está agendada para os dias 17 e 18, no Bar do Teatro Comuna, que vai receber mesas redondas de debate e concertos e jam sessions - por exemplo, de um trio liderado por Filipe Melo, no final da noite de sábado, e de Nélson Cascais com o seu Mingus Project, na mesma noite mas às 22h.



Para domingo, às 19h, no Fórum Lisboa, estão reservados outros dois momentos altos: concertos da Orquestra do Hot Clube e do Sexteto do Hot Clube. Este último, liderado pelo guitarrista André Santos, vai apresentar-se com vários convidados de peso: Jeff Davis, Maria João, Mário Laginha, Ricardo Toscano e Rita Maria. A programação completa pode ser consultada aqui.



A carregar o vídeo ... 'Goodbye Pork Pie Hat', por Nelson Cascais' Mingus Project

2. Também com uma longa história que justifica as maiores celebrações, o Teatro Nacional D. Maria II continua a sua programação itinerante, motivada pelas obras de requalificação que estão a ser feitas no seu edifício em Lisboa. Esta sexta-feira, será possível ver no Quartel das Artes de Paredes de Coura a peça de teatro Viagem por mim Terra, uma criação do encenador, dramaturgo e ator moçambicano Venâncio Calisto que terá neste espaço a sua primeira apresentação, antes de rumar a Guimarães (Centro Cultural Vila Flor, 1 de abril), Covilhã (Teatro Municipal, 19 de maio), Torres Vedras (1 de julho), Évora (20 de outubro) e Loulé (16 de dezembro).



A peça cruza Viagens na Minha Terra, obra icónica de Almeida Garrett, com "outras obras clássicas e contemporâneas, portuguesas e moçambicanas, que têm a viagem como seu pano de fundo".





D. R. (Teatro Nacional D. Maria II)

3. No Porto, sugerimos-lhe este fim de semana uma proposta para ver em família e para levar os mais novos. Domingo, 19, dia do Pai, o Coliseu do Porto recebe durante a tarde Shrek, o musical. Com encenação de Paulo Sousa Costa e Luís Pacheco, e direção musical de Carolina Puntel, esta adaptação a palco do popular filme de animação do início dos anos 2000 (que por sua vez se inspirava num livro do cartoonista, ilustrador e escritor norte-americano William Steig). A história será recriada pelo elenco e não faltarão canções marcantes do filme.



4. Em Coimbra, este será um fim de semana de música. Entre esta sexta-feira e domingo, 17 a 19 de março, decorre no Convento São Francisco mais uma edição do festival Lux Interior, da editora local de música Lux Records e que deve o seu nome ao vocalista dos míticos The Cramps (precisamente Lux Interior). Para o primeiro dia, 17, estão agendados concertos de Duques do Precariado (19h30), Eigreen (21h30) e Clã (22h30). No segundo dia, atuam Paul Oak (19h30), John Mercy & The Dead Beats (21h30) e Sensible Soccers (22h30). A encerrar, no domingo, Ray (17h), Peter Suede (18h) e Club Makumba (19h).



A carregar o vídeo ... Clã - 'Tudo no Amor'

5. Não é só o Dia do Pai que se celebra este fim de semana. Na sexta-feira, 17 de março, comemora-se o St. Patrick's Day e não apenas na Irlanda: em Lisboa, a Jameson realiza o seu habitual arraial a partir das 19h nos Armazéns Abel Pereira da Fonseca, em Marvila. A música é garantida por Dino D'Santiago, Branko, Best Youth, Shaka Lion e Wolf Manhattan.



Kid Richards / D. R.

6. Concertos de bandas internacionais em Portugal, este fim de semana? Também há. Sábado à noite, 18 de março, orecebe um concerto dos britânicos Shame. A energia elétrica e rock do grupo, com influências também do movimento pós-punk, vai ouvir-se a partir das 21h.Este será o quarto concerto dos Shame em Portugal mas o primeiro em nome próprio, depois de atuações inseridas na programação dos festivais Milhões de Festa (2017), Vodafone Paredes de Coura (2018) e Super Bock Super Rock (2019). Na bagagem, o grupo traz três álbuns: Songs of Praise (2018), Drunk Tank Pink (2021) e o recente Food for Worms, editado no mês passado.7. No, em Lisboa, pode ver também a ópera Na Colónia Penal, de Philip Glass, a partir de um conto de Kafka e com direção musical de Martim Sousa Tavares, encenação de Miguel Loureiro e movimento de Miguel Pereira. Esta sexta-feira e este sábado, 17 e 18, as apresentações estão agendadas para as 20h. No domingo, a ópera pode ser vista e ouvida a partir das 17h30.8. É um histórico da música portuguesa, que marcou fortemente a música portuguesa sobretudo nas últimas duas décadas, como membro do duo Dead Combo (que formou com Pedro Gonçalves). Tó Trips dispensa apresentações, mas o seu novo disco a solo, Popular Jaguar, exige descoberta. Esta sexta-feira à noite (17, 21h), apresenta o álbum pela primeira vez ao vivo em Lisboa, na. Os bilhetes custam 15 euros.

9. Já no Centro Cultural de Belém, este fim de semana ouve-se jazz. Esta sexta-feira, Cécile McLorin Salvant dá um concerto a partir das 21h. Será uma oportunidade para se ouvir esta importante vocalista deste género musical, norte-americana e de 33 anos, que se revelou em 2010 quando venceu a prestigiosa competição Thelonious Monk, que em 2016 venceu um Grammy na categoria Melhor Álbum de Jazz Cantado (um prémio para o disco For One To Love).



A cantora tem já mais de uma mão cheia de álbuns editados, entre os quais Window, de 2018, e Ghost Song, de 2022, e prepara-se para lançar um novo disco, Mélusine, já este mês, no dia 24.

10. Se está em Aveiro, prepare-se para dançar em pleno teatro. No sábado, o produtor, compositor e DJ português Branko (João Barbosa) toma conta do palco do Teatro Aveirense para contagiar a plateia com ritmos dançantes e fazer o público levantar-se das cadeiras. Do alinhamento farão parte certamente temas dos discos ATLAS (2015), NOSSO (2019) e OBG (2022), mas não será de estranhar se outros temas como Reserva Pra Dois, feito em colaboração com Mayra Andrade, entrarem no menu.